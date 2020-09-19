В Хайбулинском районе появилась аллея «Башкортостан»

Хайбуллинский район | 19 сен 2020 | 14:08

Новая аллея высажена в честь 90-летия района и состоит из 112 крупномеров – сосен и рябин. Каждый саженец символизирует определённую территорию или орган исполнительной власти.



«В среднем сосна живёт 100-200 лет. Есть сосны, которым и по 500 лет. Надеюсь, что деревья, которые мы с нашей командой в рамках Всероссийского экологического субботника посадили в Хайбуллинском районе, будут старожилами», — написал в своих социальных сетях Радий Хабиров.







Акция «Зелёная Башкирия» проходит в республике в четвёртый раз. В 2019 году весной в городах и районах Башкортостана высадили порядка 1,5 млн деревьев и кустарников, осенью – ещё 69 тысяч. Весной 2020 года, несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку удалось высадить порядка 77 тысяч саженцев.

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В сентябре акция пройдёт в два этапа – 19 и 26 сентября. Предполагается, что в ней примут участие не менее 100 тысяч человек. Планируется высадить 25 тысяч саженцев. По поручению Главы Башкортостана деревья посадят и во дворах, благоустроенных по программе «Башкирские дворики».