В Хайбулинском районе появилась аллея «Башкортостан»
Хайбуллинский район | 19 сен 2020 | 14:08
Новая аллея высажена в честь 90-летия района и состоит из 112 крупномеров – сосен и рябин. Каждый саженец символизирует определённую территорию или орган исполнительной власти.
«В среднем сосна живёт 100-200 лет. Есть сосны, которым и по 500 лет. Надеюсь, что деревья, которые мы с нашей командой в рамках Всероссийского экологического субботника посадили в Хайбуллинском районе, будут старожилами», — написал в своих социальных сетях Радий Хабиров.
Акция «Зелёная Башкирия» проходит в республике в четвёртый раз. В 2019 году весной в городах и районах Башкортостана высадили порядка 1,5 млн деревьев и кустарников, осенью – ещё 69 тысяч. Весной 2020 года, несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку удалось высадить порядка 77 тысяч саженцев.
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