В Башкирии социальные пособия будут перечисляться только на карту "Мир"

| 20 сен 2020 | 11:07

С 1 октября социальные пособия будут перечисляться только на карту «МИР». Об этом сообщает пресс-служба Минтруда Башкирии.



Нововведение коснется всех типов социальных пособий. В их числе следующие пособия: выплаты подвергшимся воздействию радиации; пособия семьям, имеющим детей; ежемесячные пособия на детей, рожденных третьими или последующими, в возрасте до трех лет; ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.







Получателям, которые используют карты иных платежных систем, следует поменять их на карту «МИР» и в обязательном порядке предоставить актуальные реквизиты в филиал Республиканского центра социальной поддержки населения либо сделать это через отделения МФЦ. После 1 октября 2020 года на другие платежные системы (MasterCard, Visa) социальные выплаты производиться не будут.

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С 1 октября 2020 года ничего не изменится для тех получателей, кому выплаты зачисляют на счет по вкладу (на сберкнижку) или доставляют почтой – они будут получать выплаты в том же порядке.