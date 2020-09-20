Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии социальные пособия будут перечисляться только на карту "Мир"

В Башкирии социальные пособия будут перечисляться только на карту "Мир"

В Башкирии социальные пособия будут перечисляться только на карту "Мир"

| 20 сен 2020 | 11:07

С 1 октября социальные пособия будут перечисляться только на карту «МИР». Об этом сообщает пресс-служба Минтруда Башкирии.

Нововведение коснется всех типов социальных пособий. В их числе следующие пособия: выплаты подвергшимся воздействию радиации; пособия семьям, имеющим детей; ежемесячные пособия на детей, рожденных третьими или последующими, в возрасте до трех лет; ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.



Получателям, которые используют карты иных платежных систем, следует поменять их на карту «МИР» и в обязательном порядке предоставить актуальные реквизиты в филиал Республиканского центра социальной поддержки населения либо сделать это через отделения МФЦ. После 1 октября 2020 года на другие платежные системы (MasterCard, Visa) социальные выплаты производиться не будут.

В России некоторым категориям пенсионеров с 1 октября повысят пенсию

Читайте также:

В России некоторым категориям пенсионеров с 1 октября повысят пенсию
С 1 октября 2020 года ничего не изменится для тех получателей, кому выплаты зачисляют на счет по вкладу (на сберкнижку) или доставляют почтой – они будут получать выплаты в том же порядке.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: