В Башкирии 21 и 22 сентября может выпасть снег

Башгидромет предупредил об ухудшении погоды на территории республики. По данным синоптиков, после относительно теплой субботы, циклонический вихрь над Южным Уралом значительно испортит погоду в воскресенье, 20 сентября.
Дожди, местами сильные накроют всю республику. Температура воздуха днем не будет превышать +7, +12°.
В тыловой части этого циклона будет поступать арктический воздух, поэтому в начале следующей недели, 21 и 22 сентября, в ночные и утренние часы местами возможно выпадение мокрого снега и возникновение гололедицы на отдельных участках дорог. Ночью похолодает до нуля, днем будет не теплее 13 градусов со знаком плюс.