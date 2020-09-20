В Башкирии 21 и 22 сентября может выпасть снег

| 20 сен 2020 | 13:54

Башгидромет предупредил об ухудшении погоды на территории республики. По данным синоптиков, после относительно теплой субботы, циклонический вихрь над Южным Уралом значительно испортит погоду в воскресенье, 20 сентября.







Дожди, местами сильные накроют всю республику. Температура воздуха днем не будет превышать +7, +12°.

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Фото: pixabay.com

В тыловой части этого циклона будет поступать арктический воздух, поэтому в начале следующей недели, 21 и 22 сентября, в ночные и утренние часы местами возможно выпадение мокрого снега и возникновение гололедицы на отдельных участках дорог. Ночью похолодает до нуля, днем будет не теплее 13 градусов со знаком плюс.