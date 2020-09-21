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В Абзелиловском районе прошёл народный сход против строительства ГОК возле горы Крыктытау | видео

В Абзелиловском районе прошёл народный сход против строительства ГОК возле горы Крыктытау | видео

Абзелиловский район | 21 сен 2020 | 09:46

Вчера, 20 сентября, в Абзелиловском районе Башкирии прошёл народный сход в защиту горы Крыктытау. Собравшиеся также выступили против строительства горно-обогатительного комбината РМК.



Сход проходил в Аскарово на стадионе «Урожай». Люди выступали с лозунгами «Ҡырҡтау йәшә!». По разным данным, на митинге собралось от двух до трёх тысяч человек. Как сообщает telegram-канал «Куштау-online», в ходе мероприятия сотрудники полиции пытались задержать активиста с флагом за поддержку Куштау, но «люди отстояли».

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Напомним, Салаватское месторождение меди находится вблизи горы Крыктытау. Контракт на его разработку выиграло АО «Александринская горно-рудная компания», которая входит в РМК. В сентября 2020 года, после серии протестов местных жителей компания вывела с месторождения спецтехнику.



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Источник: mkset.ru
Фото: КушТау on-line
Видео: RusNews

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