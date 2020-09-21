Семья из Агидели приняла участие в передаче "Поле чудес"

Агидель | 21 сен 2020 | 10:10

Семья из Башкирии приняла участие в популярной телепередаче «Поле чудес», сообщает «Комсомольская правда». Ведущий Леонид Якубович и зрители высоко оценили выступление.







Как сообщает издание, участие в шоу приняли семья из Агидели — баянист Азат и преподаватель аккордеона Гульназ Тухватуллины. Вместе со своим сыном Вадимом они сыграли на музыкальных инструментах национальную музыку. Якубович и зрители были восхищены выступлением.



В эфире Гульназ Тухватуллина призналась, что сама научила сына играть на аккордеоне.

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Фото: скриншот видео

- Батюшки! - сказал Якубович.В качестве подарков мальчик получил наборы канцтоваров для школы.По данным «Комсомольской правды», Вадим Тухватуллин ранее принимал участие в передаче «Лучше всех» на Первом канале.