Для вывоза граждан Киргизии из Башкирии создадут транзитный коридор
| 21 сен 2020 | 14:07
Граждан Киргизии, которые застряли в пяти районах Башкирии из-за эпидемии коронавируса, в скором времени планируют отправить домой. 1700 человек 16 сентября не смогли пересечь границу из-за пандемии.
Для них организовали палаточный городок и обеспечили горячим питанием, уже начались переговоры по их транспортировке. Об этом сообщил председатель Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров сегодня, 21 сентября. Напомним, что Оренбургская область запретила въезд мигрантов на свою территорию из-за их большого скопления, а Казахстан и вовсе закрыл границы.
— Гражданам предоставлено размещение и горячее питание в 12 пунктах в нескольких районах республики. К реагированию привлечены силы и средства МЧС, ГИБДД, МВД Росгвардии. Организованы переговоры по предоставлению транзитного коридора через территорию Казахстана в Кыргызстан для организованного проезда 26 автобусов, — уточнил Гумеров.