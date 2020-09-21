В Башкирию в четверг придет "бабье лето"

| 21 сен 2020 | 15:12

После значительного похолодания, ветреной и дождливой погоды в Башкортостан придет тепло. Согласно прогнозу Gismeteo, с 24 сентября по 2 октября атмосферная температура воздуха днем в Башкирии будет подниматься от +14 до +19 градусов. Дожей не предвидится. Ветер будет слабым, до 5-7 м/с. Это свидетельствует о приходе в Башкортостан «бабьего лета», которое обычно наступает во второй половине сентября.







Весьма благоприятными ожидаются и первые две недели октября. Столбики термометров днем в Башкирии опустятся до +5 градусов только после 15 числа. Тогда небо затянут плотные тучи, увеличится сила ветра и начнутся затяжные дожди.

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Фото: pixabay

Согласно многолетним наблюдениям, началом «бабьего лета» в центральной Европейской части страны считается 14 сентября. В странах Европы и Северной Америке оно наступает немного позже, и приходится на конце сентября или начало октября. На южных территориях Дальнего Востока «бабье лето» начинается в октябре.