Стало известно, как жители Башкирии будут отдыхать в День республики
| 22 сен 2020 | 09:39
В Башкортостане на День Республики жители будут отдыхать 3 дня. Сегодня Радий Хабиров подписал соответствующий указ о проведении торжеств.
Так совпало, что 11 октября приходится на воскресенье, поэтому праздничный нерабочий день переносится на следующий день – понедельник. К ним присоединяется и суббота.
В новом документе руководитель региона поручил разработать план по подготовке и проведению мероприятий. Оргкомитет возглавит руководитель администрации главы Александр Сидякин.
Источник:
bash.news
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