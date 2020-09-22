Стало известно, как жители Башкирии будут отдыхать в День республики

| 22 сен 2020 | 09:39

В Башкортостане на День Республики жители будут отдыхать 3 дня. Сегодня Радий Хабиров подписал соответствующий указ о проведении торжеств.



Так совпало, что 11 октября приходится на воскресенье, поэтому праздничный нерабочий день переносится на следующий день – понедельник. К ним присоединяется и суббота.



В новом документе руководитель региона поручил разработать план по подготовке и проведению мероприятий. Оргкомитет возглавит руководитель администрации главы Александр Сидякин.



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