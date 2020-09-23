Погода в Башкирии сегодня, 23 сентября 2020 года

| 23 сен 2020 | 07:59

Башгидрометцентр дал прогноз погоды на ближайшие дни. По данным метеорологов, в ближайшие дни после холодных и дождливых дней условия значительно улучшаться.







«С 24 сентября погодные условия будут улучшаться. В республике наступает припоздавшее в этом году”бабье лето”. На Европейской части России и Уралом будет господствовать мощный антициклон, который разгонит облака и обеспечит сухую погоду», – сказано в сообщении.

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По предварительному прогнозу в эти дни будет ясное небо. В ночное время температура будет понижаться до 0,+5°, местами до заморозков 0,-3° в воздухе и на поверхности почвы. Днем воздух прогреется до +15,+20°. Потепление обещают до конца сентября.