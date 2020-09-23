В Башкирии, в одной и районных больниц, затеяли ремонт в разгар коронавируса
Ишимбайский район | 23 сен 2020 | 11:04
Жители Ишимбая возмутились масштабным ремонтом в центральной районной больнице города. Местная жительница Екатерина Смирнова утверждает, что теперь все болеющие толпятся в филиале медучреждения, поскольку он единственный сейчас принимает пациентов. Однако и с этим у людей возникли проблемы: образовались гигантские очереди, болеющие чихают друг на друга, медперсонала мало. Из-за скопления народа, по словам Екатерины, не протолкнуться даже к узким специалистам, не говоря о терапевтах и инфекционистах. О проблемах клиники Екатерина доложила главе республики Радию Хабирову сегодня, 23 сентября.
— Все ходят в больницу по Стахановской, 75. Народу тьма. Сегодня выстояла 1,5 часа в очереди, чтобы сдать кровь. Рядом кабинет доврачебного приема с признаками ОРЗ. Ещё чуть дальше регистратура. Весь первый этаж забит людьми. Как селёдки в бочке. Как так? Конечно будет рост заболеваемости. Пока стоишь в очереди, подхватишь, что хочешь и не хочешь. Сейчас уже час стою на ЭКГ. Это просто дикий ужас! — возмущается женщина.