В Башкирии, в одной и районных больниц, затеяли ремонт в разгар коронавируса

Ишимбайский район | 23 сен 2020 | 11:04

Жители Ишимбая возмутились масштабным ремонтом в центральной районной больнице города. Местная жительница Екатерина Смирнова утверждает, что теперь все болеющие толпятся в филиале медучреждения, поскольку он единственный сейчас принимает пациентов. Однако и с этим у людей возникли проблемы: образовались гигантские очереди, болеющие чихают друг на друга, медперсонала мало. Из-за скопления народа, по словам Екатерины, не протолкнуться даже к узким специалистам, не говоря о терапевтах и инфекционистах. О проблемах клиники Екатерина доложила главе республики Радию Хабирову сегодня, 23 сентября.







— Все ходят в больницу по Стахановской, 75. Народу тьма. Сегодня выстояла 1,5 часа в очереди, чтобы сдать кровь. Рядом кабинет доврачебного приема с признаками ОРЗ. Ещё чуть дальше регистратура. Весь первый этаж забит людьми. Как селёдки в бочке. Как так? Конечно будет рост заболеваемости. Пока стоишь в очереди, подхватишь, что хочешь и не хочешь. Сейчас уже час стою на ЭКГ. Это просто дикий ужас! — возмущается женщина.

— Организовано разделение потоков больных пациентов и здоровых, которые пришли на медицинский осмотр и диспансеризацию. В период переезда, действительно, имеют место временные неудобства. Переезд планируется завершить до 1 октября, — отметил Валерий Шапочкин. — С 22 сентября весь персонал процедурного кабинета ушел на карантин, поэтому образовалась очередь.

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Фото: vk.com/ishimbaycrb

В больнице поспешили прокомментировать сложившийся инцидент. По словам главного врача Ишимбайской ЦРБ Валерия Шапочкина, с 2006 года в городе работает одна поликлиника, расположенная в двух зданиях. Один корпус, который находится на улице Докучаева, 10, нуждается в капитальном ремонте. В связи с этим, приемные кабинеты переведены в другие здания по улице Стахановская, 75 и Пролетарская, 28. Медик заверил, что площадь поликлиники даже увеличилась на 2200 квадратных метров. Отметим, что вчера, 22 сентября, за сутки от COVID-19 умерли сразу три человека.