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Погода в Башкирии сегодня, 24 сентября 2020 года

Погода в Башкирии сегодня, 24 сентября 2020 года

| 24 сен 2020 | 08:34

Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды на ближайшие два дня. Согласно сообщению синоптиков, в республике ожидаются заморозки, дожди и ветер.

24 сентября будет преимущественно без осадков. Ветер будет северо-западный умеренный, ночью в отдельных восточных районах порывы до сильного. Температура воздуха днем +11,+16°.

25  сентября пройдет без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью 0,+5°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-3°, днем +13,+18°.

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Источник: gorobzor.ru

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