Для застрявших в Башкирии жителей Кыргызстана организовали транзитный коридор

| 24 сен 2020 | 09:40

Сегодня, 24 сентября, организован транзитный коридор для жителей Кыргызстана, которые не смогли уехать с территории Башкирии из-за сложностей с дальнейшим переездом в Оренбургскую области и пересечением границ Казахстана. Об этом сообщил госкомитет по ЧС.







«Первая колонна из 6 автобусов с 296 гражданами Кыргызстана из пунктов временного размещения Куюргазинского района республики в 6 часов 20 мин пересекла административную границу с Оренбургской областью и направилась к границе с Казахстаном <...> Напомню, что одновременно из Соль-Илецка Оренбургской области также доставляются граждане Кыргызстана, ожидавшие предоставления транзитного коридора через территорию Казахстана. Их – порядка 1000 человек. У кемпинга «Юлсы» вблизи села Ольховка Куюргазинского района в настоящее время в готовности к отправлению в пограничный пункт пропуска «Сагарчин» – вторая колонна из 6 автобусов. Ей предстоит преодолеть расстояние в 277 км до пограничников.», – сообщил председатель государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.









В пресс-службе госкомитета отметили, что для переезда застрявших граждан Кыргызстана выделено 9 автобусов. В течение дня планируется отправить порядка 1700 человек, прибывших в Куюргазинский район неделю назад, 16 сентября.Напомним, что 18 сентября, на портале правовой информации был опубликован приказ Радия Хабирова о запрете въезда без специальных пропусков жителям России и иностранцам, которые не проживают в определенных районах Башкирии.

Запрет был наложен на территории Кумертау, Салавата, Илишевского, Ишимбайского, Мелеузовского, Куюргазинского и Туймазинского районов. Позже в пресс-службе главы республики объяснили, что изменения в приказ были нужны, чтобы упорядочить нахождение на приграничных к другим регионам районах Башкирии иностранных граждан. Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил глав пяти районов за то, что те смогли мобилизоваться и принять попавших в беду граждан Киргызстана, отметив, что «люди попали в непростую ситуацию».





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Фото: госкомитета по ЧС