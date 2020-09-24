В Башкирии из-за ремонта закрыли мост через реку Белую
Бирский район | 24 сен 2020 | 10:01
Понтонный мост в Бирске через реку Белую демонтируют. Ремонтные работы продлятся до апреля следующего года. Об этом сообщили в Госкомитете Башкирии по ЧС сегодня, 24 сентября. В ведомстве предложили альтернативные объездные маршруты: дорогу Дюртюли — Бураево и мост «Благовещенский» с выездом на трассу М-7.
Согласно сайту Госзакупок, на ремонт переправы бюджет города выделил 5 миллионов и 16 рублей. Поставщика нашли еще в марте текущего года, однако к работам приступили лишь осенью. Электронный аукцион выиграл ООО «Речной порт "Бирск"». Данная сумма подрядчика не устроила, они согласись работать за до 5 миллионов 488 тысяч 353 рублей и 99 копеек.
Однако жители региона возмутились началом капитального ремонта. По их мнению, такого рода демонтаж нужно было делать в иное время года, чтобы не доставлять проблем горожанам.