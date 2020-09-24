Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии из-за ремонта закрыли мост через реку Белую

В Башкирии из-за ремонта закрыли мост через реку Белую

В Башкирии из-за ремонта закрыли мост через реку Белую

Бирский район | 24 сен 2020 | 10:01

Понтонный мост в Бирске через реку Белую демонтируют. Ремонтные работы продлятся до апреля следующего года. Об этом сообщили в Госкомитете Башкирии по ЧС сегодня, 24 сентября. В ведомстве предложили альтернативные объездные маршруты: дорогу Дюртюли — Бураево и мост «Благовещенский» с выездом на трассу М-7.



Согласно сайту Госзакупок, на ремонт переправы бюджет города выделил 5 миллионов и 16 рублей. Поставщика нашли еще в марте текущего года, однако к работам приступили лишь осенью. Электронный аукцион выиграл ООО «Речной порт "Бирск"». Данная сумма подрядчика не устроила, они согласись работать за до 5 миллионов 488 тысяч 353 рублей и 99 копеек.

Однако жители региона возмутились началом капитального ремонта. По их мнению, такого рода демонтаж нужно было делать в иное время года, чтобы не доставлять проблем горожанам.

В Бирском районе неизвестное животное передушило всю домашнюю птицу

Читайте также:

В Бирском районе неизвестное животное передушило всю домашнюю птицу
— Нравится мне это — «выбирайте объездные пути». Люди из-за Забелья на работу ездят и на учебу каждый день! В объезд — это около тысячи рублей ежедневно, если что, — негодует бирчанка Эльвира.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: