Климатологи рассказали, когда в Башкирии выпадет первый снег
| 24 сен 2020 | 22:40
После затяжного периода холодной и дождливой погоды в Башкирию наконец-то пришло запоздавшее «бабье лето». По мнению синоптиков, ясная солнечная погода продержится до конца сентября. А вот каким будет предстоящий октябрь в республике? Когда ждать первого снега и установления снежного покрова? И наконец, какой будет зима?
— Согласно наблюдаемым тенденциям, октябрь будет в пределах нормы. Тепло сохранится. Ориентировочно по тем данным, которые у нас есть, среднесуточная температура воздуха в октябре окажется на уровне +5,+6 градусов. Днем будет теплеть до 10-13 градусов по Цельсию, ночью появятся заморозки, — считает профессор, заведующий кафедрой гидрологии и геоэкологии Башкирского государственного университета, доктор географических наук Ауфар Гареев. — Впрочем, сильных холодов в октябре не будет, снега в этом месяце пока ожидать не приходится. Количество осадков в октябре прогнозируется в пределах нормы (возможно, даже меньше нормы).
Где-то в 15-16-х числах ноября, отмечает климатолог, выпадет снег. В ноябре также возможны оттепели. Устойчивый снежный покров ученые обещают к декабрю.
В целом, ясно обнаруживается тенденция запаздывания (смещения) сезонов на пару недель.
Также профессор рассказал, какой, судя по статистическим данным предыдущих лет, будет зима.