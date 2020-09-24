Климатологи рассказали, когда в Башкирии выпадет первый снег

| 24 сен 2020 | 22:40

После затяжного периода холодной и дождливой погоды в Башкирию наконец-то пришло запоздавшее «бабье лето». По мнению синоптиков, ясная солнечная погода продержится до конца сентября. А вот каким будет предстоящий октябрь в республике? Когда ждать первого снега и установления снежного покрова? И наконец, какой будет зима?







— Согласно наблюдаемым тенденциям, октябрь будет в пределах нормы. Тепло сохранится. Ориентировочно по тем данным, которые у нас есть, среднесуточная температура воздуха в октябре окажется на уровне +5,+6 градусов. Днем будет теплеть до 10-13 градусов по Цельсию, ночью появятся заморозки, — считает профессор, заведующий кафедрой гидрологии и геоэкологии Башкирского государственного университета, доктор географических наук Ауфар Гареев. — Впрочем, сильных холодов в октябре не будет, снега в этом месяце пока ожидать не приходится. Количество осадков в октябре прогнозируется в пределах нормы (возможно, даже меньше нормы).



Где-то в 15-16-х числах ноября, отмечает климатолог, выпадет снег. В ноябре также возможны оттепели. Устойчивый снежный покров ученые обещают к декабрю.









В целом, ясно обнаруживается тенденция запаздывания (смещения) сезонов на пару недель.



Также профессор рассказал, какой, судя по статистическим данным предыдущих лет, будет зима.

— Некоторые говорят, что предстоящая зима будет очень морозной, установятся затяжные аномальные холода. Но это не совсем так, — полагает Ауфар Гареев.— Скорее всего, в республике не будет продолжительной зимы с устойчивыми морозами. Дело в том, что в Башкирии есть тенденция к потеплению — это происходит в условиях глобальных изменений погоды. Период постепенного потепления на территории Башкирии продолжается, причем этот процесс сопровождается все большей изменчивостью — чередованием оттепелей с холодами. Но интенсивных морозов этой зимой мы не прогнозируем.

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