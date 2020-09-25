В Башкирии появился еще один миллионер

| 25 сен 2020 | 10:03

Сегодня «Столото» сообщило о том, что в Башкортостане появился новый миллионер, который за несколько минут стал богаче на 14834208 рублей. Накануне проходил розыгрыш джек-пота «Гослото «5 из 36» и победителем стал обладатель билета из республики, который купил его в киоске в одном из ТЦ Уфы сразу на десят тиражей.







Сейчас имя счастливчика еще не известно, его ждут в лотерейном центре для оформления выигрыша на свои миллионы.



Отметим,что жители Башкирии довольно часто становятся победителями денежных лотерей. В конце лета уфимец выиграл более четырех миллионов купив билет на сайте «Гослото «5 из 36».

— Я вообще не очень удачливый человек, купил билет просто так, ради интереса и вот неожиданная победа. Я когда зашел проверить билет, сначала даже не совсем понял в чем дело, подумал, может ошибка какая, однако все перепроверил и чуть не упал в обморок. Для меня это очень хорошие деньги. Мы сможем обновить жилье, отложить детям на обучение, купить участок для строительства дома. Просто не верится в удачу, — рассказал тогда победитель.

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