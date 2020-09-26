Погода в Башкирии сегодня, 26 сентября 2020 года

Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Башкирии в выходные. По их прогнозам, температура воздуха прогреется 26 и 27 сентября до +20 градусов.
Бабье лето точно не уйдет из республики еще на протяжении трех дней, говорят метеорологи.
Так, 26 сентября пройдет без осадков, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью 0,+5°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-5°, днем +15,+20°.
27 сентября ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, восточный слабый. Температура воздуха ночью 0,+5°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3°, днем +15,+20°.