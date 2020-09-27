Погода в Башкирии сегодня, 27 сентября 2020 года

| 27 сен 2020 | 10:17

Это воскресенье в Башкирии обещает быть теплым и солнечным. Ни одной дождинки, если судить по прогнозам синоптиков, ждать не стоит.



Похоже, это один из последних теплых и ясных деньков перед очередным наплывом осенней грязи и дождливости. Так что в это воскресенье лучше отбросить все дела и подышать свежим воздухом с семьей или друзьями.







Погода в Уфе на 27 сентября

В Уфе 27 сентября, по прогнозу синоптиков, весь день будет светить солнце. Да и ветра почти не ожидается. Осадков тоже не стоит ждать. Так что это прекрасное воскресенье для прогулки.



Утром в столице Башкирии прогнозируют 5 градусов тепла. Но уже к 14 часам температура воздуха прогреется до 16 градусов. Если соберетесь гулять вечером, то лучше взять курточку. К 20 часам похолодает до 14 градусов, затем температура пойдет на снижение к 10 градусам.



Погода в Стерлитамаке на 27 сентября

В Стерлитамаке воскресенье тоже располагает к приятным прогулкам на свежем воздухе. Не стоит сидеть дома, пока за окном светит солнце и нет ни одного облачка. Нет и намека на осадки и ветра.



Утром в городе будет так же, как и в Уфе, не выше 4-5 градусов тепла. Днем ожидается 16 градусов. Вечером 12 градусов, а к ночи температура упадет до отметки 7.



Погода в Нефтекамске на 27 сентября

Воскресенье в Нефтекамске обещает быть таким же солнечным, но вечером все же на небе появятся тучки. При этом дождей синоптики не предрекают. Ветер будет умеренным, не больше 4 метров в секунду.



Утром термометр покажет 5 градусов тепла, днем – 15. Вечером станет прохладнее. Столбик термометра к 20 часам опустится до 8 градусов.



Погода в Октябрьском на 27 сентября

В Октябрьском утро тоже начнется с 5 градусов тепла. Днем будет чуть теплее, чем в большинстве городов республики – 17 градусов. Вечером похолодает до 10 градусов.



Но при этом синоптики прогнозируют ясный солнечный день без осадков. Ветер тоже будет легким, более чем до 4 метров в секунду он не разгонится.



Погода в Белорецке на 27 сентября

В Белорецке никаких существенных отличий не ожидается. Как и в других городах и районах Башкирии, в Белорецке будет тепло и солнечно. Ни осадков, ни бури синоптики не прогнозируют.



Утром обещают 4 градуса тепла. К 14 часам температура воздуха прогреется, и термометр уже покажет 16 градусов. Вечером – 8-10 градусов. А это значит, что белоретчанам тоже не стоит целый день сидеть дома перед телевизором.









Погода в Кумертау на 27 сентября

В Кумертау в это воскресенье синоптики обещают все то же самое, что и в соседних городах. Единственное отличие – ветер будет чуть сильнее, но не быстрее 5 метров в секунду. Но осадков не прогнозируется.



Утром горожан разбудит солнце, которое продолжит светить в течение всего дня. К 8 утра термометр покажет 5 градусов тепла, днем воздух прогреется до 16 градусов. Вечером ожидается не более 10 градусов.