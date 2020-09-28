Погода в Башкирии сегодня, 28 сентября 2020 года

| 28 сен 2020 | 09:12

Синоптики регионального гидрометцентра предоставили прогноз погоды в Башкирии на ближайшие дни.



Так, сегодня, 28 сентября, осадков не ожидается. Ветер прогнозируется неустойчивый и слабый. Температура воздуха ночью составит 0, +5°, местами заморозки в воздухе и на почве, днем столбики термометров покажут +15,+20°.







Завтра, 29 сентября, осадки также не прогнозируются, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха ночью составит 0,+5°, местами также заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3°, днем +15,+20°.



Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather





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