Погода в Башкирии сегодня, 28 сентября 2020 года

Синоптики регионального гидрометцентра предоставили прогноз погоды в Башкирии на ближайшие дни.
Так, сегодня, 28 сентября, осадков не ожидается. Ветер прогнозируется неустойчивый и слабый. Температура воздуха ночью составит 0, +5°, местами заморозки в воздухе и на почве, днем столбики термометров покажут +15,+20°.
Завтра, 29 сентября, осадки также не прогнозируются, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха ночью составит 0,+5°, местами также заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3°, днем +15,+20°.