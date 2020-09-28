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Погода в Башкирии сегодня, 28 сентября 2020 года

Погода в Башкирии сегодня, 28 сентября 2020 года

| 28 сен 2020 | 09:12

Синоптики регионального гидрометцентра предоставили прогноз погоды в Башкирии на ближайшие дни.

Так, сегодня, 28 сентября, осадков не ожидается. Ветер прогнозируется неустойчивый и слабый. Температура воздуха ночью составит 0, +5°, местами заморозки в воздухе и на почве, днем столбики термометров покажут +15,+20°.



Завтра, 29 сентября, осадки также не прогнозируются, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха ночью составит 0,+5°, местами также заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3°, днем +15,+20°.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru

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