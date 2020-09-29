Погода в Башкирии сегодня, 29 сентября 2020 года

| 29 сен 2020 | 08:51

Синоптики Башкирии опубликовали прогноз погоды на ближайшие два дня. В республике ожидаются заморозки и ветер.



29 сентября будет без осадков. Ветер обещают северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха днем +16,+21°.



30 сентября также ожидается без осадков. Ветер северо-восточный, восточный слабый. Температура воздуха ночью +1,+6°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-3°, днем +16,+21°.



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