Администрацию Иглинского района "захватили террористы": спецназ ФСБ провел масштабные учения

Иглинский район | 30 сен 2020 | 10:09

Для того, чтобы тренировка прошла максимально приближенной к реальным условиям, в оперативном штабе разработали легенду учений максимально приближенной к боевой задаче.



Все началось с того, что условная группа террористов захватила администрацию Иглинского района, бандиты взяли заложников, а здание взорвали, потом с захваченными людьми они попытались сбежать.







Начальник УФСБ России по РБ принял решение о введение режима контртеррористической операции в части Иглинского района. Группа террористов была обнаружена в густом лесу возле одного из поселков. Тогда принимается решение привлечь спецназ ФСБ.



Сработали снайпера, сняв охрану террористов. Далее в условный бой вступили основные силы. В итоге, боевики были уничтожены. Заложники освобождены, а специалисты-взрывотехники обезвредили взрывные устройства.

— Службами экстренного реагирования и силами правопорядка на практике отработаны мероприятия по розыску условных террористов в труднодоступной местности, эвакуации гражданского населения из опасной зоны, минимизации возможных последствий террористического акта, — отметили в пресс-службе УФСБ РФ по РБ.

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Фото: соцсети