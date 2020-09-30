Минтруда Башкирии планирует решить проблему демографии в республике за счет мигрантов

| 30 сен 2020 | 19:01

Улучшить демографическую обстановку в Башкирии власти планируют за счет борьбы с абортами. Об этом сообщило сегодня, 30 сентября, издание «Коммерсант-Уфа» со ссылкой на вице-премьера, министра семьи, труда и социальной защиты населения Ленару Иванову, которая выступила на парламентских слушаниях с этой идеей.







— Можно поговорить с женщиной, понять, какие у нее проблемы, рассказать, какая государственная поддержка сегодня существует, и сохранить этого ребенка, — процитировало издание слова министра.



В Министерстве семьи, труда и соцзащиты населения республики, как сообщает СМИ, пришли к выводу, что процедура ЭКО, на которую в этом году выделили 83,2 млн рублей, показала не самую большую эффективность с точки зрения повышения рождаемости.

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Повышать рождаемость власти намерены, как выяснили в издании, и за счет молодых мигрантов. Речь идет о том, чтобы наладить контакты с национальными диаспорами и приглашать поступать в вузы Башкирии «толковых выпускников школ из стран СНГ». Им даже помогут оформить российское гражданство, если те захотят после получения высшего образования остаться работать в республике.