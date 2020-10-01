В Иглино оставшаяся без жилья бабушка две недели жила на остановке

В селе Иглино 72-летняя бабушка две недели жила на остановке на улице Горького. Волонтеры отряда «Дорогие мои старики» сообщили, что женщину зовут Вера Михайловна.
Известно, что у Веры Михайловны было два сына, но оба погибли. Последнего женщина похоронила в 2015 году. Пару лет назад у пенсионерки сгорел дом, после она начала жить на улице. До этого времени бабушка ухаживала за другой пенсионеркой, но та умерла, а ее выгнали на улицу родственницы женщины.
«Детей сейчас у бабы Веры нет, один сын умер маленьким, второй утонул в 2015 году, она жила у него, сноха нашла нового мужика и ее выгнали. Купила небольшой дом, который потом сгорел», —рассказали добровольцы.