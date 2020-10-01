Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Иглино оставшаяся без жилья бабушка две недели жила на остановке

В Иглино оставшаяся без жилья бабушка две недели жила на остановке

В Иглино оставшаяся без жилья бабушка две недели жила на остановке

Иглинский район | 01 окт 2020 | 20:52

В селе Иглино 72-летняя бабушка две недели жила на остановке на улице Горького. Волонтеры отряда «Дорогие мои старики» сообщили, что женщину зовут Вера Михайловна.



Известно, что у Веры Михайловны было два сына, но оба погибли. Последнего женщина похоронила в 2015 году. Пару лет назад у пенсионерки сгорел дом, после она начала жить на улице. До этого времени бабушка ухаживала за другой пенсионеркой, но та умерла, а ее выгнали на улицу родственницы женщины.

«Детей сейчас у бабы Веры нет, один сын умер маленьким, второй утонул в 2015 году, она жила у него, сноха нашла нового мужика и ее выгнали. Купила небольшой дом, который потом сгорел», —рассказали добровольцы.
Администрацию Иглинского района "захватили террористы": спецназ ФСБ провел масштабные учения

Читайте также:

Администрацию Иглинского района "захватили террористы": спецназ ФСБ провел масштабные учения
На данный момент добровольцы сняли для пенсионерки жилье, также готовится перечень документов для устройства Веры Михайловны в интернат.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: Дорогие мои старики

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: