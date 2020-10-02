Погода в Башкирии сегодня, 2 октября 2020 года

| 02 окт 2020 | 09:36

В Башкирии прогнозируются дожди и туманы. Об этом сообщили синоптики регионального гидрометцентра.



Так, сегодня, 2 октября, ночью и утром местами будет сильный туман. Ночью столбик термометра упадет до -3°, а днем покажет +21°. Ветер неустойчивый слабый.



Завтра, 3 октября, днем в северо-восточных районах пройдут дожди. Ветер западный с переходом на северный слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +2,+7°, местами до -3°, днем +15,+20°.



Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather



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