В Уфе скоропостижно скончалась корреспондент ГТРК «Башкортостан» Галина Заводникова

Ночью 2 октября не стало талантливого журналиста, телевизионного корреспондента – Галины Заводниковой. Долгое время девушка самоотверженно работала в команде ГТРК «Башкортостан».
Для Галины Заводниковой не было неинтересных тем для репортажа – она шла и в ледяную воду, и на военный полигон, и в «красную зону» COVID-госпиталя. Но больше всего, как историк по образованию, девушка любила освещать культурную жизнь Уфы. Премьеры спектаклей, интервью со звездами проходили с ее непосредственным участием.