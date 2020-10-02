В Уфе скоропостижно скончалась корреспондент ГТРК «Башкортостан» Галина Заводникова

Уфа | 02 окт 2020 | 12:24

Ночью 2 октября не стало талантливого журналиста, телевизионного корреспондента – Галины Заводниковой. Долгое время девушка самоотверженно работала в команде ГТРК «Башкортостан».







Для Галины Заводниковой не было неинтересных тем для репортажа – она шла и в ледяную воду, и на военный полигон, и в «красную зону» COVID-госпиталя. Но больше всего, как историк по образованию, девушка любила освещать культурную жизнь Уфы. Премьеры спектаклей, интервью со звездами проходили с ее непосредственным участием.

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Фото: соцсети

К сожалению жизнь Галины оборвалась в 35 лет. Коллектив Proural.ru присоединяется к журналистам ГТРК «Башкортостан» и приносит искренние соболезнования родным и близким девушки.