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В Ишимбайском районе грибники обнаружили в клетке истощенного медведя

В Ишимбайском районе грибники обнаружили в клетке истощенного медведя

Ишимбайский район | 02 окт 2020 | 13:16

В селе Новогеоргиевка Ишимбайского района Башкирии грибники обнаружили клетку с истощённым медведем. Пост об этом был размещён в социальных сетях.

Как сообщают местные жители, в клетке сидит один из двух медведей, которые ранее якобы выступали в цирке. Каким-то образом животные оказались у людей и кормят их только одним батоном хлеба раз в несколько дней.

- Один медведь уже умер от голода, второй на грани этого. Медведь — символ России, сидит в карцере и обречён на голодную смерть, сообщается в посте.
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Автор публикации просит спецслужбы принять соответствующие меры и помочь спасти медведя.

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Источник: mkset.ru
Фото: соцсети

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