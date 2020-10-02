В Ишимбайском районе грибники обнаружили в клетке истощенного медведя

В селе Новогеоргиевка Ишимбайского района Башкирии грибники обнаружили клетку с истощённым медведем. Пост об этом был размещён в социальных сетях.
Как сообщают местные жители, в клетке сидит один из двух медведей, которые ранее якобы выступали в цирке. Каким-то образом животные оказались у людей и кормят их только одним батоном хлеба раз в несколько дней.
- Один медведь уже умер от голода, второй на грани этого. Медведь — символ России, сидит в карцере и обречён на голодную смерть, сообщается в посте.