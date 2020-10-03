Погода в Башкирии сегодня, 3 октября 2020 года: "бабье лето" еще продержится

| 03 окт 2020 | 10:18

Синоптики Башгидромета предоставили прогноз на ближайшие дни. Согласно их данным, жители республики еще успеют насладиться «бабьем летом».



Сегодня, 3 октября, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер ночью ожидается неустойчивый слабый, днем северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью составит +1,+6°, местами до -3°, днем +13,+18°.







Завтра, 4 октября, преимущественно без осадков, однако в отдельных восточных районах пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит -2,+3°, днем столбики термометров покажут +7,+12°.





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