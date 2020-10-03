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В Ишимбайском районе состоялся очередной флешмоб с требованием отставки главы района

В Ишимбайском районе состоялся очередной флешмоб с требованием отставки главы района

| 03 окт 2020 | 16:23

Как сообщают жители Ишимбайского района в социальных сетях, им не дали возможность собраться в центре города Ишимбай. В связи с этим активистам пришлось изменить планы и собраться у подножия горы.



Очередной флешмоб за отставку главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова состоялся у подножия шихана Торатау. По изначальной задумке организаторов, мероприятие должно было пройти в центре города Ишимбай. Однако жители сообщают, что площадь в центре города был обставлен автобусами, а также занят ярмаркой. Телеграм-канал “Куштау online” передает, что у въезда в город со всех сторон дежурят патрули ДПС.

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Напомним, за отставку главы района жители Башкирии выступают уже продолжительное время. Азамата Абдрахманова участники событий на Куштау обвиняют в разгроме стоянок активистов с применением спецсредств и в высказывании матерных слов в адрес защитников горы.

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Источник: mkset.ru
Фото: КушТау on-line

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