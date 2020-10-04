Гороскоп на 4 октября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 04 окт 2020 | 11:05

Звезды рекомендуют сегодня наслаждаться общением с собой и отдыхом. Не заставляйте себя ничего делать, действуйте только от души. Иногда жизнь – это просто суета, и в такие дни важно сохранить гармонию с собой.



Овен

В этот день звезды склоняют Овнов к романтике. Создайте обстановку начала первых дней ваших отношений и пригласите любимого человека на свидание. Пусть для партнера это станет сюрпризом. Одиноких Овнов желание обрести вторую половинку подтолкнет отправиться на поиски приключений.







Телец

Вы сегодня как никогда будете нуждаться в творческом самовыражении, будете стремиться обеспечить себя материально. Ваша трудовая деятельность вас вполне устраивает, и вы не собираетесь менять род деятельности.



Близнецы

В этот день стоит больше заниматься физическими нагрузками. Удачный день для начала диет, подберите себе ту, с помощью которой можно добиться наилучших результатов. В этот день противопоказаны любые косметические процедуры, даже если на первый взгляд они покажутся безобидными. Обратите внимание на состояние желудочно-кишечного тракта.



Рак

Сегодня нужно постараться избегать конфликтов, вероятны психические перегрузки. Также стоит обратить внимание на физическое здоровье, возможны осложнения старых болезней. Сегодня повышен риск получения травм. Этот день удачен для походов в салон, различных покупок.



Лев

Не исключено, что вы будете сегодня разражаться из-за тех людей, которые не желают выполнять свою работу, а пытаются переложить ее на вас. Вам не свойственно выполнять чью-то работу, вы не будете к этому готовы – ни морально, ни физически.



Дева

Уделите особое внимание своему рациону, в нем должны содержаться все необходимые вам элементы. Этот день неблагоприятен для покупок и посещения косметологов. Однако он будет удачным и для физических нагрузок, релаксации, медитации, занятий йогой. Посвятите этот день своему духовному здоровью.



Весы

Всех вокруг способна свести с ума ваша оригинальность. Проявите ее, покажите на что способны – начните с перемены вашего стиля, сделайте новую прическу, измените свой макияж. Постарайтесь выглядеть неотразимо в глазах окружающих. В этот день стоит следить за своим рационом. День неудачный для силовых нагрузок.



Скорпион

Возможно, в этот день Скорпионы будут особенно чувствительны к настроению любимого человека. Постарайтесь выступить в роли мудрого советчика и подбодрите вторую половинку. Если вы пока не встретили свою любовь, не избегайте контактов с бывшим партнером.



Стрелец

День неудачный для посещения врачей. Велика вероятность появления проблем со здоровьем из-за напряженного графика работы. Не стоит халатно относиться к своему самочувствию. Отличный день для прогулок на свежем воздухе, занятию тем видом спорта, который поможет укрепить не только мышцы, но и обрести душевное равновесие.









Козерог

Сегодня вы будете заниматься исключительно своим делом и ни на что не станете отвлекаться. Более того, проявите исключительную добросовестность в своем труде. Сегодня вы определитесь со своими целями. И даже если решение этих целей окажется медлительным, вы все равно сделаете все, чтобы их достичь. Ваше хобби будет вызывать удивление у окружающих.



Водолей

Сегодня вы окажетесь невероятным гением, справитесь с любой новой должностью. У вас отличный вкус и изобретательность, умеете достигать своих целей. Если вдруг вам придется столкнуться с рутиной, то постарайтесь ее избежать. Если ваша работа связана с политикой или наукой, то вы ощутите себя востребованным членом общества.



Рыбы

Звезды подсказывают, что целесообразно сменить стратегию поведения и отказаться от некоторых излишних притязаний в области личной жизни. В этом случае вам удастся избежать острых углов в отношении пассии. Одинокие Рыбы заинтересуются случайным знакомым.





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