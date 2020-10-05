В Уфе пожаловались на жестокое обращение с престарелыми в пансионате

Уфа | 05 окт 2020 | 16:51

Бывшая сотрудница пансионата «Моя семья» в Уфе рассказала Ufa1 об ужасных условиях, в которых живут пожилые люди. В качестве доказательств женщина предоставила фотографии. Учреждение прокомментировало ситуацию.







Как сообщает издание со слов собеседницы, постояльцы пансионата спят на голых кроватях без подушек и одеял, а у некоторых нет даже матраса. Кроме того, по словам бывшей сотрудницы, отношение в пожилым людям ужасное — «кричат матом и распускают руки».



Руководитель пансионата Александр Васильев сообщил Ufa1, что заявление скомпрометировано. Также он рассказал, что в последнее время никого не увольняли и не штрафовали. Постельное белье, по словам Васильева, предоставляют родственники постояльцев.

По данным издания, в редакцию поступило письмо, согласно которому, фото было сделано, когда пожилые люди переодевались после купания. В то же время менялось и постельное бельё.





- В момент смены нательного, постельного белья и влажной уборки помещения постояльцы находятся в тех же помещениях, некоторые из постояльцев — нетранспортабельны, - цитирует издание директора пансионата.

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