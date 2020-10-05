В Башкирии умерла пожилая женщина, несколько часов пролежавшая на полу горбольницы

Уфа | 05 окт 2020 | 20:24

Пролежавшая три часа на полу в больнице 80-летняя жительница Уфы скончалась спустя девять дней после резонансного случая, сообщил ProUfu адвокат семьи.







Инцидент произошел 27 сентября в городской клинической больнице №18. Соседки не смогли помочь пенсионерке, так сами находились в тяжелом состоянии. Врачи заявили, что пострадавшая страдала поведенческими расстройствами и сама развязала завязки и упала с кровати.



"Она скончалась в 12 часов дня у себя дома. Ответ от Следственного комитета мы пока не получили. Кроме того, могу сказать, что скончались еще несколько пациенток, которые лежали в этой больнице с этой женщиной в одно время", – сообщил юрист.

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