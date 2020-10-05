Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии умерла пожилая женщина, несколько часов пролежавшая на полу горбольницы

В Башкирии умерла пожилая женщина, несколько часов пролежавшая на полу горбольницы

В Башкирии умерла пожилая женщина, несколько часов пролежавшая на полу горбольницы

Уфа | 05 окт 2020 | 20:24

Пролежавшая три часа на полу в больнице 80-летняя жительница Уфы скончалась спустя девять дней после резонансного случая, сообщил ProUfu адвокат семьи.



Инцидент произошел 27 сентября в городской клинической больнице №18. Соседки не смогли помочь пенсионерке, так сами находились в тяжелом состоянии. Врачи заявили, что пострадавшая страдала поведенческими расстройствами и сама развязала завязки и упала с кровати.

"Она скончалась в 12 часов дня у себя дома. Ответ от Следственного комитета мы пока не получили. Кроме того, могу сказать, что скончались еще несколько пациенток, которые лежали в этой больнице с этой женщиной в одно время", – сообщил юрист.

"Никто не заходит. Дверь закрыта наглухо: в Уфе пожилая пациентка инфекционного госпиталя несколько часов пролежала на полу | видео

Читайте также:

"Никто не заходит. Дверь закрыта наглухо: в Уфе пожилая пациентка инфекционного госпиталя несколько часов пролежала на полу | видео
Прокуратура Башкирии проводит проверку по факту произошедшего.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.vesti.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: