В Башкирии, после выписки, скончалась еще одна пациентка уфимской горбольницы № 18
Уфа | 06 окт 2020 | 11:50
В Башкирии скончалась пожилая женщина, которая лежала в той же палате 18-й больницы, что и героиня нашумевшего видео с упавшей бабушкой, которую никто не поднимал с пола в течение нескольких часов. Близкие сообщили, что женщина умерла после выписки из медицинского учреждения. Все ее тело было покрыто гематомами, царапинами и кровоподтеками.
«Лоб, даже шов наложен. Вся голова в спекшейся крови, видимо, так раны какие-то. Как-будто после поле боя. <...> Поступала она в больницу в нормальном состоянии, внешних повреждений у нее не было, ни синяков, ничего», – рассказали близкие Мунчии Хайбулиной в сюжете телепрограммы «Уфимское время».
Напомним, ранее пациентка инфекционного госпиталя на базе больницы №18 в Уфе пожаловалась на халатность медперсонала. Женщина записала на видео обстановку в палате и отправила своему сыну. Кадры данной записи попали в интернет: пожилая женщина лежит на полу и не может подняться, остальные пациенты не в силах ей помочь из-за состояния своего здоровья.
По словам представителя министерства, упавшая пациентка была привязана к кровати в связи с поведенческими расстройствами, однако ей удалось высвободить руки, после чего она перекатилась на бок и упала.