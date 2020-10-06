В Башкирии, после выписки, скончалась еще одна пациентка уфимской горбольницы № 18

Уфа | 06 окт 2020 | 11:50

В Башкирии скончалась пожилая женщина, которая лежала в той же палате 18-й больницы, что и героиня нашумевшего видео с упавшей бабушкой, которую никто не поднимал с пола в течение нескольких часов. Близкие сообщили, что женщина умерла после выписки из медицинского учреждения. Все ее тело было покрыто гематомами, царапинами и кровоподтеками.







«Лоб, даже шов наложен. Вся голова в спекшейся крови, видимо, так раны какие-то. Как-будто после поле боя. <...> Поступала она в больницу в нормальном состоянии, внешних повреждений у нее не было, ни синяков, ничего», – рассказали близкие Мунчии Хайбулиной в сюжете телепрограммы «Уфимское время».

«Во время лечения у пациентки развилось психомоторное возбуждение в серии эпиприступов. В результате эпиприступов она получила незначительные ссадины и повреждения кожных покровов. В основном в лобной части головы. После чего был вызван хирург, который провел хирургическую обработку, наложил швы», – сообщил телеканалу заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Ринат Кильмаматов.









Родственники отмечают, что в больнице женщина оказалась с воспалением легких и обширным инсультом. Кроме того, на тот момент она была обездвижена и навредить своему телу не могла, считают близкие.В настоящий момент родные Мунчии Хайбуллиной обратились в Следственный комитет.

Напомним, ранее пациентка инфекционного госпиталя на базе больницы №18 в Уфе пожаловалась на халатность медперсонала. Женщина записала на видео обстановку в палате и отправила своему сыну. Кадры данной записи попали в интернет: пожилая женщина лежит на полу и не может подняться, остальные пациенты не в силах ей помочь из-за состояния своего здоровья.



По словам представителя министерства, упавшая пациентка была привязана к кровати в связи с поведенческими расстройствами, однако ей удалось высвободить руки, после чего она перекатилась на бок и упала.





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Фото: скриншот с видео