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В Башкирии рассказали, что делать пассажирам, если водители отказываются принимать карту "Алга"
| 06 окт 2020 | 13:15
Сегодня, 6 октября, на пресс-завтраке, посвященном развитию транспорта и итогам введения транспортной карты «Алга», чиновники порекомендовали пассажирам запоминать номера и маршрут водителей, которые не хотят принимать карты.
— Лучше фотографировать, а дальше обращаться с жалобой на горячую линию «Башавтотранса», — отметили на пресс-завтраке.
Отказ обслуживать пассажиров с картой «Алга» неправомерен, но каких-то административных мер предпринять пока не могут — только погрозить, объяснили чиновники.
Напомним, что осенью 2018 года в Башкирии началась транспортная реформа. Глава республики пожелал, чтобы в Уфе не осталось частных перевозчиков, так как это небезопасно. Но, к сожалению, жалобы на новую транспортную реформу поступают постоянно.