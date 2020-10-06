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В Башкирии рассказали, что делать пассажирам, если водители отказываются принимать карту "Алга"

В Башкирии рассказали, что делать пассажирам, если водители отказываются принимать карту "Алга"

| 06 окт 2020 | 13:15

Сегодня, 6 октября, на пресс-завтраке, посвященном развитию транспорта и итогам введения транспортной карты «Алга», чиновники порекомендовали пассажирам запоминать номера и маршрут водителей, которые не хотят принимать карты.

— Лучше фотографировать, а дальше обращаться с жалобой на горячую линию «Башавтотранса», — отметили на пресс-завтраке.



Отказ обслуживать пассажиров с картой «Алга» неправомерен, но каких-то административных мер предпринять пока не могут — только погрозить, объяснили чиновники.

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Напомним, что осенью 2018 года в Башкирии началась транспортная реформа. Глава республики пожелал, чтобы в Уфе не осталось частных перевозчиков, так как это небезопасно. Но, к сожалению, жалобы на новую транспортную реформу поступают постоянно.

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Источник: ufa1.ru

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