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Погода в Башкирии сегодня, 7 октября 2020 года: возможен снег

Погода в Башкирии сегодня, 7 октября 2020 года: возможен снег

| 07 окт 2020 | 08:36

Синоптики Башкирии сообщают о резком ухудшении погодных условий.

Так, сегодня, 7 октября, в регионе ожидаются дожди, в некоторых районах осадки пройдут со снегом. Возможно усиление ветра. Температура воздуха ночью +2°,+7°, при прояснениях до -3°, днем +7°,+12°.

Завтра, 8 октября, в южных районах пройдут дожди. Ветер сменит направление с восточного на южное. Ночью в отдельных районах ожидается похолодание до -6°. Днем столбик термометра покажет +8°,+13°.

Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru

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