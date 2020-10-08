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Погода в Башкирии сегодня, 8 октября 2020 года: ожидается потепление

Погода в Башкирии сегодня, 8 октября 2020 года: ожидается потепление

| 08 окт 2020 | 08:36

Башгидрометцентр сегодня, 8 октября, сообщил, что в ближайшие дни в республике снова ожидается потепление.

Температура воздуха в эти дни повысится на 4-5° выше нормы. Причиной такого изменения погоды станет распространение теплого воздуха с южных широт.

В среднем, ночью температура воздуха ожидается в пределах 0,+6, местами до -5°, днем +12,+18°. Осадки в эти дни маловероятны, однако утром и ночью могут быть туманы. 

Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather 

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Источник: gorobzor.ru

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