Житель Уфы выиграл в лотерею более 9 млн рублей

Уфа | 08 окт 2020 | 09:26

В Башкирии стало на одного лотерейного миллионера больше. 7 октября участник из Уфы 20 326-го тиража государственной лотереи выиграл приз «Гослото «5 из 36» в размере 9 342 104 рублей.







По правилам государственной лотереи «Столото», чтобы выиграть приз, нужно угадать все числа выигрышной комбинации в первом поле билета и не угадать – во втором. Тиражи проходят каждые 30 минут за исключением технических перерывов. Победитель из Башкирии угадал числа 34, 26, 1, 8, 20 в первом поле билета и 4 – во втором.



Судьбоносный билет обошелся новоявленному миллионеру в 40 рублей. Жителя Башкирии организаторы лотереи приглашают для оформления выигрыша. На сегодняшний день он пока молчит.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Стоит отметить, что жители башкирского региона очень часто становятся победителями в розыгрышах. Та, 24 сентября участник из Башкирии 19 735-го тиража государственной лотереи выиграл приз «Гослото «5 из 36» в размере 14 834 208 рублей.