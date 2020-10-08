В Балтачевском районе дорожники залатали ямы бревнами и дорожными знаками

В деревне Норкино Балтачевского района Башкирии местные дорожники залатали ямы необычным способом. Вместо положенной гравийно-песчаной смеси, какой посыпают проселочную дорогу, в ямы накидали бревна. Более того, сверху все это прикрыли дорожными знаками приоритета и «Пешеходный переход». Видео с места сняли очевидцы и выложили в соцсетях вчера, 7 октября.
Данное решение проблемы совсем не порадовало жителей региона и вмиг получило большое недовольство.
— Это из серии ремонта дошираком, — пошутили пользователи сети интернет.
К слову, в июле текущего года в этой деревне ремонтировали улицу Пролетарскую за 717 тысяч 304 рубля за счет средств сельсовета. Электронный аукцион, согласно сайту госзакупок, выиграл подрядчик ООО «Башальянсстрой».