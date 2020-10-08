В Балтачевском районе дорожники залатали ямы бревнами и дорожными знаками

Балтачевский район | 08 окт 2020 | 09:38

В деревне Норкино Балтачевского района Башкирии местные дорожники залатали ямы необычным способом. Вместо положенной гравийно-песчаной смеси, какой посыпают проселочную дорогу, в ямы накидали бревна. Более того, сверху все это прикрыли дорожными знаками приоритета и «Пешеходный переход». Видео с места сняли очевидцы и выложили в соцсетях вчера, 7 октября.







Данное решение проблемы совсем не порадовало жителей региона и вмиг получило большое недовольство.

— Это из серии ремонта дошираком, — пошутили пользователи сети интернет.

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К слову, в июле текущего года в этой деревне ремонтировали улицу Пролетарскую за 717 тысяч 304 рубля за счет средств сельсовета. Электронный аукцион, согласно сайту госзакупок, выиграл подрядчик ООО «Башальянсстрой».