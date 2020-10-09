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Погода в Башкирии сегодня, 9 октября 2020 года: тепло и ясно
| 09 окт 2020 | 08:38
Синоптики Башкирии прогнозируют теплую и ясную погоду.
Так, по данным регионального гидрометцентра, сегодня, 9 октября, днем столбик термометра поднимется до +10°,+15°. Ночью похолодает до -5°. Ожидается ясная и безоблачная погода. Ветер южный умеренный, днем местами порывистый.
Завтра, 10 октября, осадков синоптики не прогнозируют. Ветер сменит направление с южного на юго-западный. Температура воздуха ночью составит 0,+5°, местами до -5°. Днем потеплеет до +12°,+17°.