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Погода в Башкирии сегодня, 10 октября 2020 года: бабье лето продолжается

Погода в Башкирии сегодня, 10 октября 2020 года: бабье лето продолжается

| 10 окт 2020 | 10:17

В Башгидрометцентре сообщили прогноз погоды на ближайшие два дня. По информации синоптиков, в республике в выходные дождя не будет. 

10 октября пройдет без осадков. Ветер обещают юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0,+5°, местами до -5°, днем +12,+17°.

11 октября также ожидается без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1,+6°, местами 0,-5°, днем +13,+18.

Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru

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