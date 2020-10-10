Погода в Башкирии сегодня, 10 октября 2020 года: бабье лето продолжается

| 10 окт 2020 | 10:17

В Башгидрометцентре сообщили прогноз погоды на ближайшие два дня. По информации синоптиков, в республике в выходные дождя не будет.



10 октября пройдет без осадков. Ветер обещают юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0,+5°, местами до -5°, днем +12,+17°.



11 октября также ожидается без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1,+6°, местами 0,-5°, днем +13,+18.



Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather



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