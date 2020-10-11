В Уфе известный карикатурист Камиль Бузыкаев госпитализирован с инфарктом

Уфимец Камиль Бузыкаев, известный своими карикатурами на публичных личностей, попал в реанимацию с инфарктом. Об этом сообщил на его личной странице в Facebook его друг Влад Юсупов сегодня, 11 октября.
— Камиль Бузыкаев находится в реанимации. Инфаркт. Госпитализировали вчера поздно вечером, — сообщает Юсупов. — Состояние стабильно тяжелое. Пока в себя после операции не пришёл. Врачи не дают никаких прогнозов до исхода этих суток.
Камиль Бузыкаев — известный художник и создатель карикатур на публичных личностей и громкие общественные темы. Он родился и вырос в Уфе, окончил Башкирский педагогический университет. Является соавтором роликов про коронавирус, которые на данный момент показывают на местном телевидении.
Радий Хабиров раскритиковал творчество художника, когда на одной из карикатур он изобразил женщину, по виду явно занимающуюся проституцией, однако с традиционным национальным головным убором на голове и с чак-чаком в руках. После скандала художник незамедлительно попросил извинений у главы республики.