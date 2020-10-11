Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Уфе известный карикатурист Камиль Бузыкаев госпитализирован с инфарктом

В Уфе известный карикатурист Камиль Бузыкаев госпитализирован с инфарктом

В Уфе известный карикатурист Камиль Бузыкаев госпитализирован с инфарктом

Уфа | 11 окт 2020 | 15:08

Уфимец Камиль Бузыкаев, известный своими карикатурами на публичных личностей, попал в реанимацию с инфарктом. Об этом сообщил на его личной странице в Facebook его друг Влад Юсупов сегодня, 11 октября.



— Камиль Бузыкаев находится в реанимации. Инфаркт. Госпитализировали вчера поздно вечером, — сообщает Юсупов. — Состояние стабильно тяжелое. Пока в себя после операции не пришёл. Врачи не дают никаких прогнозов до исхода этих суток.

Камиль Бузыкаев — известный художник и создатель карикатур на публичных личностей и громкие общественные темы. Он родился и вырос в Уфе, окончил Башкирский педагогический университет. Является соавтором роликов про коронавирус, которые на данный момент показывают на местном телевидении.

Рашида Рахимова назначили главным тренером футбольного клуба «Уфа»

Читайте также:

Рашида Рахимова назначили главным тренером футбольного клуба «Уфа»
Радий Хабиров раскритиковал творчество художника, когда на одной из карикатур он изобразил женщину, по виду явно занимающуюся проституцией, однако с традиционным национальным головным убором на голове и с чак-чаком в руках. После скандала художник незамедлительно попросил извинений у главы республики.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Фото: news.sputnik.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: