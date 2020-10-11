В Уфе известный карикатурист Камиль Бузыкаев госпитализирован с инфарктом

Уфа | 11 окт 2020 | 15:08

Уфимец Камиль Бузыкаев, известный своими карикатурами на публичных личностей, попал в реанимацию с инфарктом. Об этом сообщил на его личной странице в Facebook его друг Влад Юсупов сегодня, 11 октября.







— Камиль Бузыкаев находится в реанимации. Инфаркт. Госпитализировали вчера поздно вечером, — сообщает Юсупов. — Состояние стабильно тяжелое. Пока в себя после операции не пришёл. Врачи не дают никаких прогнозов до исхода этих суток.



Камиль Бузыкаев — известный художник и создатель карикатур на публичных личностей и громкие общественные темы. Он родился и вырос в Уфе, окончил Башкирский педагогический университет. Является соавтором роликов про коронавирус, которые на данный момент показывают на местном телевидении.

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Фото: news.sputnik.ru

Радий Хабиров раскритиковал творчество художника, когда на одной из карикатур он изобразил женщину, по виду явно занимающуюся проституцией, однако с традиционным национальным головным убором на голове и с чак-чаком в руках. После скандала художник незамедлительно попросил извинений у главы республики.