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Как будем отдыхать в ноябре 2020 года

Как будем отдыхать в ноябре 2020 года

| 12 окт 2020 | 16:52

В следующем месяце, ноябре, жители отдохнут на день больше. Так, 4 ноября будет праздноваться День народного единства. В связи с этим жителей ожидает еще один дополнительный выходной.

Отмечается, что в 2020 году 4 ноября приходится на среду. Поэтому вторник, 3 ноября, будет сокращенным рабочим днем. Среда, соответственно, считается выходным.

Напомним, ранее сообщалось, что в регионе появился еще один праздничный день – 8 января будет отмечаться День ветерана труда.

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Источник: gorobzor.ru

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