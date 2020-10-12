Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Уфимском районе прошли масштабные учения спасателей | видео

В Уфимском районе прошли масштабные учения спасателей | видео

В Уфимском районе прошли масштабные учения спасателей | видео

| 12 окт 2020 | 17:01

Спасатели и федеральные дорожные службы отработали ликвидацию чрезвычайных ситуаций в условиях зимы.



Масштабные учения прошли на трассе М5 в Уфимском районе. Это не только теория, но и максимально приближенная к реальным условиям практика. По легенде, из-за сложных метеоусловий и низкой видимости на дороге, водитель бензовоза не справился с управлением и спровоцировал массовое ДТП. Разгерметизация цистерны с топливом стала угрозой возгорания. В то время, как на подъезде к месту ДТП образовался затор. Заблокированными оказались около 70 автомобилей и более 100 человек. Главная задача учений — отработать схему межведомственного взаимодействия всех профильных служб в случае ЧС. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Фото: скрин видео
Видео: Филиал ВГТРК ГТРК "Башкортостан"

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: