В Уфимском районе прошли масштабные учения спасателей | видео

| 12 окт 2020 | 17:01

Спасатели и федеральные дорожные службы отработали ликвидацию чрезвычайных ситуаций в условиях зимы.







Масштабные учения прошли на трассе М5 в Уфимском районе. Это не только теория, но и максимально приближенная к реальным условиям практика. По легенде, из-за сложных метеоусловий и низкой видимости на дороге, водитель бензовоза не справился с управлением и спровоцировал массовое ДТП. Разгерметизация цистерны с топливом стала угрозой возгорания. В то время, как на подъезде к месту ДТП образовался затор. Заблокированными оказались около 70 автомобилей и более 100 человек. Главная задача учений — отработать схему межведомственного взаимодействия всех профильных служб в случае ЧС.

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Фото: скрин видео

Видео: Филиал ВГТРК ГТРК "Башкортостан"