Бабьему лету конец: в Башкирии в середине октября сильно похолодает, начнутся дожди и первый снег

| 12 окт 2020 | 19:17

Бабье лето подходит к концу, теплая погода сохранится до пятницы, 16 октября, после чего ожидается похолодание, дожди и первый снег.







Как сообщает Башгидрометцентр, первая половина этой недели будет ясной, без осадков, ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью местами опустится до -6°, днем будет подниматься до +18°.

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По данным сервиса «Яндекс. Погода», ближе к выходным погода в республике начнет портиться. В частности, в столице региона похолодает в выходные — 17–18 октября. Температура воздуха опустится до +8° днем. В начале следующей недели — 20–21 октября — в Уфе ожидается первый снег.