В России предлагают ввести налог на бездетность

Члены общероссийской общественной организации «Совет матерей» предложили ввести налог для тех, кто отказывается заводить детей. Об этом сообщила председатель правления организации Татьяна Буцкая.
«Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребенка. Не любят, пусть платят налог и не любят дальше», — рассказала Буцкая в эфире радио «Говорит Москва». Предполагается, что налог будет составлять 500 рублей в месяц.
Платить придется людям репродуктивного возраста, которые отказываются заводить детей. При этом налог коснется и мужчин, и женщин. Буцкая предлагает освободить от выплат только тех, кто по состоянию здоровья не может иметь детей.