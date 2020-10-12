Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В России предлагают ввести налог на бездетность

В России предлагают ввести налог на бездетность

В России предлагают ввести налог на бездетность

| 12 окт 2020 | 21:05

Члены общероссийской общественной организации «Совет матерей» предложили ввести налог для тех, кто отказывается заводить детей. Об этом сообщила председатель правления организации Татьяна Буцкая.



«Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребенка. Не любят, пусть платят налог и не любят дальше», — рассказала Буцкая в эфире радио «Говорит Москва». Предполагается, что налог будет составлять 500 рублей в месяц.

Платить придется людям репродуктивного возраста, которые отказываются заводить детей. При этом налог коснется и мужчин, и женщин. Буцкая предлагает освободить от выплат только тех, кто по состоянию здоровья не может иметь детей.

Какие изменения в законе произойдут в октябре 2020 года в России

Читайте также:

Какие изменения в законе произойдут в октябре 2020 года в России
В организации «Совет матерей» считают, что это решение поможет решить проблему с демографией в России. Кроме этого, новый налог станет выгоден для бюджета страны.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ura.news

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: