В России предлагают ввести налог на бездетность

| 12 окт 2020 | 21:05

Члены общероссийской общественной организации «Совет матерей» предложили ввести налог для тех, кто отказывается заводить детей. Об этом сообщила председатель правления организации Татьяна Буцкая.







«Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребенка. Не любят, пусть платят налог и не любят дальше», — рассказала Буцкая в эфире радио «Говорит Москва». Предполагается, что налог будет составлять 500 рублей в месяц.



Платить придется людям репродуктивного возраста, которые отказываются заводить детей. При этом налог коснется и мужчин, и женщин. Буцкая предлагает освободить от выплат только тех, кто по состоянию здоровья не может иметь детей.

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В организации «Совет матерей» считают, что это решение поможет решить проблему с демографией в России. Кроме этого, новый налог станет выгоден для бюджета страны.