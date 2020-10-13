Погода в Башкирии сегодня, 13 октября 2020 года: ясно и безоблачно

| 13 окт 2020 | 08:39

В Башкирии установится ясная и безоблачная погода.



По данным регионального гидрометцентра, сегодня, 13 октября, в республике не будет осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Столбик термометра днем покажет +18°. Ночью же заметно похолодает до +2°, 0°.



Завтра, 14 октября, в регионе сохранится ясная погода. Ветер будет дуть с юго-запада. Температура воздуха ночью упадет до 0,-5°. Днем же столбик термометра поднимется до +13°,+18°.



Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather



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