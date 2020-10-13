Об избиении учителем уфимского школьника расскажут в программе "Пусть говорят"

Уфа | 13 окт 2020 | 10:05

Активистка Зелифа Барлыбаева на своей странице социальных сетях рассказала, что история с избиением школьника в уфимской гимназии вышла на федеральный уровень. Так, по ее словам, в истории будут разбираться на популярной телепередаче «Пусть говорят».







Напомним, скандал вспыхнул еще 8 октября, тогда школьники пожаловались учительницу математики. Они утверждают, что педагог заклеила рот ученику 4 класса, а также несколько раз била его лицом о парту. Кроме того, она постоянно морально унижает школьников на своих уроках.

«Да.. мы все таки согласились принимать участие в передаче, очень надеемся на то, что поскольку дело приняло такой резонанс, справедливость восторжествует! И учитель понесёт ответственность за травлю и рукоприкладство в отношении несовершеннолетних детей!», — заявила Зелифа.

«Кроме того, сейчас мы стали подвергаться агрессии со стороны хейтеров, обвиняют маму бедного мальчика в недостойности воспитания и виновности самого ребёнка. Якобы он сам виноват, что его били, <…> и меня, в конце концов, что я якобы создала вселенский заговор и подговорила всех и вся, а лучше бы занималась своими делами и не лезла в проблемы чужих людей... В общем, я верю в то, что люди умные и понимающие, что происходит, сделают свои конструктивные выводы и все-таки дойдёт до российских учителей, что надо в корне менять своё «антипедагогическое» отношение к учащимся!!!! Пожелайте нам терпения, друзья!!! На самом деле, очень все сложно это. Я все эти обращения родителей и учеников пропускаю через себя... со слезами на глазах все читаю и слушаю. Очень тяжело», — рассказала женщина.









Общественница отметила, что они сами стали объектом ненавистного отношения. По ее словам, пострадавшего ребенка самого обвиняют в собственном избиении, мать в неправильном воспитании, а ее — за «вселенский заговор». Зелифа Барлыбаева надеется, что на телепередачи восторжествует истина.

Напомним, ранее сообщалось, что Следственный комитет Башкирии начал проверку сообщения об издевательствах педагога над школьниками.





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