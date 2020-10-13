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В Башкирии до 1 декабря отменили все массовые мероприятия

В Башкирии до 1 декабря отменили все массовые мероприятия

Коронавирус в Башкирии | 13 окт 2020 | 11:02

В Башкирии до 1 декабря отменяются все массовые мероприятия, сообщили сегодня на оперативном совещании в Правительстве РБ. Мера принимается в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.



В частности, 17 октября в Белебее вместо запланированного фестиваля по случаю ввода парка «Поющие родники» состоится лишь техническое открытие объекта, без приглашения гостей и горожан. 25 октября предполагалось сдать архитектурно-парковый ансамбль «Бирское время» в Бирске и приурочить мероприятие ко Дню семьи, любви и верности. Открытие также пройдет только технически, без концертов, гуляний. Запланированное чествование аграриев 2 ноября тоже рекомендовано провести без массового скопления людей.

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«До 1 декабря все мероприятия надо пока сворачивать или проводить технически у с участием небольшого числа людей и с соблюдением всех санэпиднорм и правил, — поручил подчиненным Глава Башкортостана Радий Хабиров. — Так хотелось с людьми порадоваться и в Бирске погулять на площади, но не получится. Только людей будем заражать».
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Источник: www.bashinform.ru
Фото: ИА «Башинформ»

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