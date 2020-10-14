Погода в Башкирии сегодня, 14 октября 2020 года: без осадков

| 14 окт 2020 | 08:33

Региональный гидрометцентр предоставил очередной прогноз на ближайшие дни.



Сегодня, 14 октября, осадков не ожидается. Ветер южный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью составит +2,+7°, местами 0,-5°, днем +14,+19°.



Завтра, 15 октября, также преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит ночью +2,+7°, по юго-востоку 0,-5°, днем столбики термометров покажут +14,+19°.



Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather



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