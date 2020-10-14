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Жители Баймака пожаловались на тяжелый запах и смог, в районе горят торфяники

Жители Баймака пожаловались на тяжелый запах и смог, в районе горят торфяники

Баймакский район | 14 окт 2020 | 11:54

Жители города Баймак в башкирском Зауралье в социальных сетях сообщили о тяжелом запахе и неестественном тумане.

Жители зауральского города Баймак жалуются на ухудшение самоощущения из-за тяжелого запаха в городе. В социальных сетях пишут, что утром город будто накрыло туманом. Некоторые предположили, что могут гореть леса вблизи города.



В администрации города же уточнили, что запах и туман — следствие горения торфяных болот близ села Бахтигареево.

В Баймакском районе на площади 1,5 гектара загорелась лесопосадка | видео

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Напомним, повышенная тревожность жителей города связана с событиями прошлого года, когда в соседнем городе Сибай произошла экологическая катастрофа. В местном карьере очаги тления выделяли токсичный смог.

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Источник: mkset.ru
Фото: Подслушано в Баймаке

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