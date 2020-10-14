Жители Баймака пожаловались на тяжелый запах и смог, в районе горят торфяники

Баймакский район | 14 окт 2020 | 11:54

Жители города Баймак в башкирском Зауралье в социальных сетях сообщили о тяжелом запахе и неестественном тумане.



Жители зауральского города Баймак жалуются на ухудшение самоощущения из-за тяжелого запаха в городе. В социальных сетях пишут, что утром город будто накрыло туманом. Некоторые предположили, что могут гореть леса вблизи города.







В администрации города же уточнили, что запах и туман — следствие горения торфяных болот близ села Бахтигареево.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Подслушано в Баймаке

Напомним, повышенная тревожность жителей города связана с событиями прошлого года, когда в соседнем городе Сибай произошла экологическая катастрофа. В местном карьере очаги тления выделяли токсичный смог.