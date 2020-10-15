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В Башкирии напомнили о наказании за нарушение масочного режима в общественном транспорте

В Башкирии напомнили о наказании за нарушение масочного режима в общественном транспорте

Коронавирус в Башкирии | 15 окт 2020 | 10:32

Нарушителям грозят немалые штрафы. Граждан могут оштрафовать на сумму от одной до трех тысяч рублей за первое нарушение и от трех до пяти тысяч рублей за повторное. Для должностных лиц действует штраф в размере от пяти до 15 тысяч рублей за первое нарушение и от 15 до 30 тысяч рублей за повторное. Для юридических лиц предусмотрены следующие суммы — от 50 до 100 тысяч рублей за первое нарушение и от 100 до 200 тысяч рублей за повторное.



Как сообщили в Минтрансе РБ, с сентября контроль за соблюдением режима в общественном транспорте усилен. Протоколы об административном нарушении составляются не только на водителей, но и на пассажиров.

Водители должны предупреждать пассажиров о необходимости ношения масок в автобусе, прокомментировали в ведомстве.

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— Перевозчик обязан прекратить оказание услуги, если в салоне автобуса находятся пассажиры без средств индивидуальной защиты (маски).
Рейды по проверке соблюдения масочного режима продолжатся в городах и районах республики.

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Источник: i-gazeta.com

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