В Башкирии напомнили о наказании за нарушение масочного режима в общественном транспорте
Коронавирус в Башкирии | 15 окт 2020 | 10:32
Нарушителям грозят немалые штрафы. Граждан могут оштрафовать на сумму от одной до трех тысяч рублей за первое нарушение и от трех до пяти тысяч рублей за повторное. Для должностных лиц действует штраф в размере от пяти до 15 тысяч рублей за первое нарушение и от 15 до 30 тысяч рублей за повторное. Для юридических лиц предусмотрены следующие суммы — от 50 до 100 тысяч рублей за первое нарушение и от 100 до 200 тысяч рублей за повторное.
Как сообщили в Минтрансе РБ, с сентября контроль за соблюдением режима в общественном транспорте усилен. Протоколы об административном нарушении составляются не только на водителей, но и на пассажиров.
Водители должны предупреждать пассажиров о необходимости ношения масок в автобусе, прокомментировали в ведомстве.
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