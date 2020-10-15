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В Башкирии 16 октября прогнозируется резкое усиление ветра

В Башкирии 16 октября прогнозируется резкое усиление ветра

| 15 окт 2020 | 15:50

В Башкирии ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в региональном МЧС. Так, согласно смс-рассылке ведомства, завтра, 16 октября прогнозируется резкое усиление ветра.

Порывы ветра могут достичь 17 метров в секунду. Спасатели просят жителей соблюдать максимальную осторожность и внимательность. Также не выходить из зданий по возможности.



Напомним, ранее сообщалось, что завтра, 16 октября, в регионе пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4,+9°, по юго-востоку до -2°, днем +13,+18°.

Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru

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