В Башкирии 16 октября прогнозируется резкое усиление ветра
| 15 окт 2020 | 15:50
В Башкирии ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в региональном МЧС. Так, согласно смс-рассылке ведомства, завтра, 16 октября прогнозируется резкое усиление ветра.
Порывы ветра могут достичь 17 метров в секунду. Спасатели просят жителей соблюдать максимальную осторожность и внимательность. Также не выходить из зданий по возможности.
Напомним, ранее сообщалось, что завтра, 16 октября, в регионе пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4,+9°, по юго-востоку до -2°, днем +13,+18°.
Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
gorobzor.ru
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